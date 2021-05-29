Песков ответил Белоусову на идею об изъятии сверхдоходов компаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в данный момент правительство вместе с участниками бизнеса
Да, президент знает. Действительно цены были очень высокие, действительно образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно, — произнёс Песков.
В заключение представитель Кремля отметил, что бизнес зарабатывает деньги, а государство получает налоги, поэтому в случае возникновения какой-либо диспропорции государство её выравнивает.
Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в прошлом году доходы российских металлургов выросли в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и теперь должны вернуть эти средства в бюджет.