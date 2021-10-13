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Песков прокомментировал наблюдающийся в России рост цен и инфляции

14:57, 13 октября 2021
Песков прокомментировал наблюдающийся в России рост цен и инфляции Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Меры, принимаемые правительством и Центробанком, позволяют смягчить наблюдающийся рост цен и инфляции. Без этих мер цены могли бы вырасти ещё серьёзнее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что правительство чётко фиксирует тенденции по росту цен, но полностью избежать влияния инфляции не удается. Он подчеркнул, что из-за влияния множества внешних и внутренних факторов рост цен мог быть и гораздо большим.

И именно благодаря тому, что делает правительство, Центробанк, удаётся этого избежать, всё-таки как-то амортизировать, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сенатор Иван Абрамов заявил, что правительству надо думать не о сдерживании инфляции, а о повышении доходов граждан. По его словам, если жители РФ начнут зарабатывать на 20–30% больше, то инфляция в 5–7% покажется незначительной. Он назвал повышение доходов граждан «государственной задачей» и подчеркнул, что власти должны «правильно направлять бизнес, грамотно расставлять приоритеты, мотивировать предпринимателей, работать с издержками и повышать производительность труда».

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