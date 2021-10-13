Песков прокомментировал наблюдающийся в России рост цен и инфляции

Меры, принимаемые правительством и Центробанком, позволяют смягчить наблюдающийся рост цен и инфляции. Без этих мер цены могли бы вырасти ещё серьёзнее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил , что правительство чётко фиксирует тенденции по росту цен, но полностью избежать влияния инфляции не удается. Он подчеркнул, что из-за влияния множества внешних и внутренних факторов рост цен мог быть и гораздо большим.

И именно благодаря тому, что делает правительство, Центробанк, удаётся этого избежать, всё-таки как-то амортизировать, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сенатор Иван Абрамов заявил, что правительству надо думать не о сдерживании инфляции, а о повышении доходов граждан. По его словам, если жители РФ начнут зарабатывать на 20–30% больше, то инфляция в 5–7% покажется незначительной. Он назвал повышение доходов граждан «государственной задачей» и подчеркнул, что власти должны «правильно направлять бизнес, грамотно расставлять приоритеты, мотивировать предпринимателей, работать с издержками и повышать производительность труда».