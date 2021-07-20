Песков прокомментировал информацию о письме строителей об убытках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о письме глав строительных компаний Владимиру Путину, где они рассказывали о проблемах отрасли. Об этом пишет ТАСС.

Мне неизвестно об этом письме ничего, не могу вам сказать. Мне нужно проверять, было ли такое письмо, — отметил Песков.

Речь идёт о письме, в котором главы строительных компаний жаловались президенту на проблемы в сфере строительства.

Ранее Путин назвал сферу с лучшими показателями «за всю историю». Строительство жилья в России ведётся опережающими темпами и страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю современную историю.

Также стало известно, что в России построили рекордное число индивидуальных домов. За первые шесть месяцев российские застройщики ввели в эксплуатацию более 20 млн квадратных метров индивидуальных домов. Этот показатель стал рекордным за последние десять лет.