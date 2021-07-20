Песков прокомментировал информацию о письме строителей об убытках
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
15:37, 20 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о письме глав строительных компаний Владимиру Путину, где они рассказывали о проблемах отрасли. Об этом пишет ТАСС.
Мне неизвестно об этом письме ничего, не могу вам сказать. Мне нужно проверять, было ли такое письмо, — отметил Песков.
Речь идёт о письме, в котором главы строительных компаний жаловались президенту на проблемы в сфере строительства.
Ранее Путин назвал сферу с лучшими показателями «за всю историю». Строительство жилья в России ведётся опережающими темпами и страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю современную историю.
Также стало известно, что в России построили рекордное число индивидуальных домов. За первые шесть месяцев российские застройщики ввели в эксплуатацию более 20 млн квадратных метров индивидуальных домов. Этот показатель стал рекордным за последние десять лет.