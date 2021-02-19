Песков оценил перспективу перехода к плановой экономике в России

https://static.news.ru/photo/7b1e1170-729e-11eb-88fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на гипотетическое предложение о переходе страны к плановой экономике заверил, что проектный менеджмент в любом случае предполагает плановую работу, элементы которой неизбежно встречаются во многих сферах госуправления.

При этом он ушёл от прямого ответа на вопрос о том, как он оценивает предложение подчинить экономику страны госплану, как при Советском Союзе.

Смотря что имеется в виду под плановой экономикой: это имеется в виду советский госплан или имеется в виду реализация каких-то запланированных проектов. Потому что проектный менеджмент — это тоже, в принципе, плановая работа. И вы знаете, что национальный план действий и нацпроекты — это какие-то элементы плановой работы, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не париться» по поводу западных санкций. На встрече с госсекретарём Союзного государства Григорием Рапотой он говорил о том, что Россия и Белоруссия в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, и приводил в пример успехи советской экономики.