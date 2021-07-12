Песков назвал санкции ЕС препятствием в отношениях Москвы и Брюсселя

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России не даёт перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что подобные решения минимизируют шансы в налаживании взаимодействия между государствами.

Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях, — произнёс представитель Кремля.

Ранее главы государств и правительств Евросоюза на проходящем в Брюсселе двухдневном саммите приняли решение о продлении экономических санкций против России. Речь идёт об ограничительных мерах, срок действия которых истекает в конце июля. Такое решение связано с реализацией Минских соглашений, по которым не наблюдается прогресса.

Послы Евросоюза одобрили данное решение, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия соразмерно ответит на любые санкции Евросоюза.