Первые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту

https://static.news.ru/photo/c505c7d2-baa3-11ea-b8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Грузовые железнодорожные перевозки по Крымскому мосту (через Керченский пролив) открылись 30 июня 2020 года. Первые составы прошли навстречу друг другу — один с полуострова на материк (груз — кальцинированная соль и известняк с предприятий региона), второй — в обратную сторону (зерно, стройматериалы, бензин, удобрения). Символическое приветствие произошло под аркой транспортного перехода.

В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Крыма Сергей Аксёнов, а также глава Севастополя Михаил Развозжаев, передаёт телеканал «Звезда». Составы принадлежат «Крымским железным дорогам», уточняет ТАСС.

Отмечается, что новый вид сообщения между Крымом и Кубанью должен способствовать увеличению грузооборота. При этом стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — может понизиться в среднем на 30–50%. Железнодорожное полотно обладает запасом прочности. Мост оборудовали современной сигнализацией, централизацией и блокировкой. Это позволит сформировать подходящий график движения с нужным интервалом между поездами. При этом масса каждого состава может достигать 7,1 тысячи тонн.

В 2020-м планируется увеличить объём перевозимых грузов до 3 млн тонн. В будущем магистраль начнут использовать для транспортировки товаров на экспорт в морские порты Крыма. Глубоководные гавани можно создать, учитывая экономическую целесообразность подобных проектов, пишет «Российская газета».

Крымский мост — самый большой в РФ и Европе. Он соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край). Автомобильную часть открыли в мае 2018 года. За это время проехало свыше 9,7 млн машин. Пассажирские перевозки по железной дороге стартовали в декабре 2019-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что между Керчью и Анапой открыли регулярное пассажирское сообщение 7 марта 2020 года. Время в пути, большая часть которого проходит по Крымскому мосту, составляет два часа, билет стоит 439 рублей. Поезда по маршруту Керчь — Анапа — Керчь курсируют ежедневно утром и вечером. Перевозки осуществляются на рельсовых трёхвагонных автобусах РА-2.