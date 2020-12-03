Пентагон включил в чёрный список четыре китайские компании

Власти США внесли в чёрный список Минобороны страны (Пентагон) четыре предприятия из Китая. В частности, в перечень включили нефтегазовую корпорацию и производителя микрочипов. Белый дом подозревает компанию в связях с военными КНР.
Кроме того, «под прицел» Вашингтона попали инжиниринговая и консалтинговая организации,
Пентагон готов решительно противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского синтеза, целью которого выступает модернизация Народно-освободительной армии Китая путём обеспечения доступа к передовым технологиям, — отметили в Пентагоне.
Внесение компаний в чёрный список позволяет главе США вводить санкции на их любую коммерческую деятельность.
Накануне власти Соединённых Штатов вновь расширили санкционный перечень по Исламской Республике Иран. В Минфине США заявили, что в чёрный список внесли химико-технологическую и научно-исследовательскую организации, а также некоего Мехрана Бабри — эксперта в данной области.
Иранское правительство поддержало проект об активизации ядерной деятельности страны. На заседании парламента были утверждены общие положения проекта. Большинство депутатов высказалось в поддержку проекта, который подразумевает производство и накопление 120 кг урана с уровнем обогащения 20% в год. Кроме того, предполагается производить не менее 500 кг низкообогащённого урана.
Ранее NEWS.ru сообщал, что люди в Иране мечтают отомстить за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил член президиума парламента Исламской Республики Руфулла Мутафаккир-Азад.