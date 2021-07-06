Пенсиям обещают повышение: кому и на сколько увеличат выплаты

В 2024 году средний размер пенсии в нашей стране превысит 20 тысяч рублей. Российских пенсионеров эта новость, казалось бы, должна порадовать. Однако не всё так однозначно. Во-первых, речь идёт только о пенсиях неработающих пенсионеров. А во-вторых, в условиях растущих цен, и прежде всего продовольственной инфляции, планируемая индексация вряд ли существенно изменит жизнь пожилых граждан, полагают эксперты.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2024 году должен вырасти до 20 388 рублей. Соответствующие расчёты произвела российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая рассмотрела бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Lidia Veles/NEWS.ru

Документ опубликован на сайте Федерации независимых профсоюзов России. В нём говорится, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей. Индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году — 5,6%, а в 2024-м — 5,5%.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не запланирована.

Пенсия и доллары

Сейчас средняя пенсия в России составляет 17 400 рублей, или $285 (по курсу на 1 января 2021 года). И если считать в американской валюте, то за последние 10 лет размер пенсий снизился на 20%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Действительно, ориентировочно и приблизительно изменение размера пенсии по покупательной способности можно определить по её расчёту в долларах, замечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

С 2011 по 2021 год курс доллара к рублю вырос в 2,7 раза — с 27 до 74 рублей. Пенсии выросли на порядок меньше. И пусть рост доллара не полностью соответствует личной «инфляции» пенсионеров, которая может быть меньше или больше. Но порядок динамики явно говорит о том, что покупательная способность пенсионных выплат стала значительно ниже. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

Если посмотреть на динамику заработной платы в России, то можно увидеть похожую картину — в долларах средняя зарплата в стране сокращается, говорит руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов. Однако эксперт подчёркивает: принимать за чистую монету эти цифры не стоит. Не зря экономисты частенько апеллируют к такому понятию, как паритет покупательной способности.

Подразумевается, что, к примеру, те же продукты питания в пересчёте по текущему курсу доллара в России будут стоить заметно дешевле, чем в США.

Пенсия и инфляция

Между тем пенсии в России законодательно ежегодно индексируются на уровень инфляции предыдущего года. При этом у самих россиян, в том числе пенсионеров, индекс потребительских цен вызывает множество нареканий. Всё дело в том, что стоимость разных продуктов и услуг растёт неравномерно, а продовольственная инфляция (и сегодня это особенно актуально) значительно превышает средние значения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индекс потребительских цен рассчитывается Росстатом в среднем по группе потребительских товаров и услуг. И дело даже не в том, что их перечень, входящий в «потребительскую корзину», быстро устаревает и не отражает реального потребления. Но главное для пенсионеров, что их собственный набор товаров очень отличается от среднего, объясняет Гойхман.

В удельном весе расходов людей старших возрастов более заметную часть составляют продукты, лекарства, оплата ЖКХ, определённые виды бытовых и социальных услуг. Но именно эти цены, как правило, растут быстрее средних, — говорит аналитик.

Поэтому индексация пенсий на средний коэффициент всё время, из года в год воспроизводит отставание доходов пенсионеров от цен. А значит, и постоянное уменьшение уровня обеспеченности пожилых людей, признаёт Гойхман.

Даже данные Росстата свидетельствуют, что реальный размер пенсий россиян из-за высокой инфляции снижается уже несколько месяцев подряд. Так, в феврале снижение реального размера пенсий составило 0,1% в годовом сравнении, в марте — 0,2%, в апреле — 0,1%. В мае размер реальных пенсий сократился ещё на 0,5%. С начала года инфляция уже превысила 4%. Даже по самым скромным прогнозам, по итогам года рост цен может спокойно перевалить за 6%. И тогда покупательная способность пенсии ещё несколько снизится.

На самом деле 20 тысяч рублей, которые нам обещают через три года, — неплохой показатель, но мы действительно не знаем, каким при этом будет курс доллара, какой будет инфляция, прожиточный минимум, — рассуждает Ордов.

По словам эксперта, мало просто спрогнозировать размер пенсии, куда важнее ответить на вопрос о том, как при этом изменится уровень жизни российского пенсионера: вырастет ли он, снизится или останется неизменным.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Здесь стоит напомнить, что на ежегодную индексацию могут рассчитывать только неработающие пенсионеры. Работающим прибавка не полагается с 2016 года (корректировку пенсий с 1 августа на 300 рублей в расчёт можно не брать), а значит, их пенсии активно обесцениваются уже пять лет подряд. Впрочем, навряд ли пенсионеры, сидящие дома, за те же пять лет благодаря индексации смогли позволить себе много больше.