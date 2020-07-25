С целью стимулирования граждан к самостоятельному накоплению «дополнительных» пенсий требуется убедительный импульс, которым может стать введение отдельного налогового вычета. Лимит для исчисления размера льготы должен быть увеличен до 400 тысяч рублей. В этом случае граждане смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на свою будущую пенсию. Данное предложение направили в Центробанк ведущие саморегулируемые пенсионные организации — Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ). Документ имеется в распоряжении информагентства NEWS.ru.

Как объяснил нашему изданию президент НАПФ Константин Угрюмов, текущее законодательство ограничивает максимальный размер возврата уплаченных взносов по программам негосударственного пенсионного обеспечения суммой 15 600 рублей в год. Это 13% от максимальных 120 тысяч рублей, которые граждане могут потратить в год — причём не только на добровольное пенсионное обеспечение, но и на медицину, образование и страхование жизни.

Сам же предельный размер социального вычета не индексировался уже более 10 лет. И практика показала, что в текущем виде как мотиватор самостоятельно копить на пенсию он, к сожалению, не работает. В первую очередь — для граждан среднего и обеспеченного сегментов. Значительная часть из них находится в среднем возрасте (40−55 лет) и имеет более высокую потребность в формировании пенсионных накоплений. Константин Угрюмов глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

У этих граждан, отмечает президент СРО НАПФ, как правило, уже удовлетворены базовые потребности более раннего этапа (жильё, образование для детей), и они готовы откладывать более 6% «на будущее».

Вот поэтому существенные налоговые стимулы на пенсии для этих сегментов позволят сместить баланс в их поведении от избыточного потребления и альтернативных стратегий в пользу долгосрочных сбережений, — уверен Угрюмов.

По суждению заместителя директора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП РАНХиГС) Юрия Горлина, новый налоговый вычет сможет повлиять на размер пенсий россиян лишь в той мере, в какой они сами будут участвовать в формировании пенсионных накоплений. Размер пенсии, добавляет он, зависит от объёма и длительности отчислений, которые гражданин производит в предпенсионный период.

Ведь основным сдерживающим фактором для активного участия россиян в добровольном пенсионном страховании является не отсутствие налоговых вычетов, а низкие доходы подавляющей части работников. Чтобы рассчитывать на значимую прибавку к страховой пенсии в течение 20–25 лет после ухода с работы, человеку необходимо на протяжении 20–30 лет делать отчисления в размере порядка 5–10% от зарплаты. Сегодня средние доходы россиян падают, кризис усугубил тенденцию, поэтому думать, что значительное количество граждан имеет возможность производить подобные отчисления, было бы слишком оптимистично.

По мнению Горлина, существуют разные оценки того, при каком уровне дохода люди могут делать пенсионные накопления, но в среднем это не менее 50 тысяч рублей на человека в семье. То есть для семьи из четырёх человек, где двое детей, сумма общего дохода должна составлять не менее 200 тысяч. Таких семей в настоящее время не более 5%, по официальным данным.

Кроме того, продолжает специалист, необходимо, чтобы пенсионные накопления как финансовый инструмент были более интересны для людей с точки зрения ликвидности, надёжности и доходности, чем альтернативные способы накопления. Учтём, что, по имеющимся данным, доходность НПФ была существенно ниже инфляции и ниже доходности сравнимых финансовых инструментов. Поэтому не очень очевидно, что может привлечь интерес хотя бы даже 5% населения к участию в подобной программе, отмечает эксперт РАНХиГС.

Денис Абрамов/РИА Новости

Работники крупных компаний, где софинансируют пенсии, более активны в этом плане. Были также государственные программы софинансирования, но реальное участие граждан в них до сих пор крайне ограниченно. Поэтому не думаю, что новый вычет сильно изменит ситуацию. Юрий Горлин замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП РАНХиГС) замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП РАНХиГС)

В качестве альтернативного инструмента для формирования пенсионных накоплений также может использоваться и индивидуальный инвестиционный счёт. Он интереснее, чем индивидуальные пенсионные накопления, потому что ликвидность достаточно высокая и этими деньгами россияне могут самостоятельно управлять. Да, придётся подавать декларацию о доходах, однако это не так уж и сложно.

В свою очередь доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Мария Никонова полагает, что увеличение налогового вычета для участников программ добровольного софинансирования пенсии особенно важно на фоне снижения фонда оплаты труда (в связи с коронавирусом) и недополучения ПФР «подпитывающих» средств. При этом, говорит она, рассчитывать на рост интереса граждан к программам добровольного софинансирования пенсии (который на данный момент в России довольно низкий — менее 10%) не стоит, учитывая реальную инертность российского общества.

Кроме того, ожидать увеличения отчисляемых сумм на добровольное софинансирование пенсии не стоит, так как повышенный лимит (в размере 400 тысяч рублей в год) соответствует ежемесячному добровольному отчислению на пенсию около 33 тысяч рублей, что при современном уровне зарплат недоступно практически для большей части населения. Мария Никонова доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН

Увеличение лимита, с одной стороны, вряд ли приведёт к росту отчислений на добровольное софинансирование пенсии, а с другой — в будущем может стать одной из причин роста усиления поляризации российского общества.

Предлагаемая инициатива фондов станет хорошей новостью для не более чем 1% относительно высокооплачиваемых российских граждан, несмотря на предполагаемое увеличение размера возврата в 3,3 раза по сравнению с текущей ситуацией, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Тем не менее, по её оценкам, разделение стимулов между взносами на негосударственное пенсионное страхование и прочими видами социально значимых расходов — давно назревшая необходимость, направленная на развитие добровольных пенсионных накоплений. Для частных инвесторов, располагающих не менее чем 100–120 тысячами рублей дохода в месяц, появится возможность получать ежегодно две социальные налоговые выплаты: первую, например, за взносы, уплаченные на дополнительное образование или медицинское страхование, а вторую — на добровольное пенсионное страхование или обеспечение.

Владимир Астапкович/РИА Новости

При этом пока неясно, затронет ли эта мера только исключительно взносы в пенсионные фонды (на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольные взносы в систему обязательного пенсионного страхования) либо инициатива также коснётся кампаний по долгосрочному страхованию жизни. Юлия Финогенова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Напомним, что по итогам первого квартала текущего года средняя зарплата составила в нашей стране всего 48,3 тысячи рублей в месяц. Очевидно, что вряд ли среднестатистический россиянин будет готов тратить целую зарплату в год на добровольные пенсионные взносы, эффект от которых он сможет ощутить не ранее чем через 15 лет. А заставить жителей Необъятной ежемесячно уплачивать добровольные пенсионные взносы в размере 4,3 тысячи может одна лишь твёрдая уверенность в светлое будущее российской пенсионной системы и функционирующих в ней инвестиционных институтов.

Как видит проблему Финогенова, вероятнее всего, эффект от данного предложения был бы более весомым, если бы подобное повышение произошло год назад, а не в разгар кризиса, вызванного пандемией.

Скорее всего, в среднесрочном периоде нас ожидает спад инвестиционной активности населения на фоне ожидаемого роста уровня безработицы на 1,5% и наблюдаемого падения реальных располагаемых доходов населения до 5% до конца 2020 года. Поскольку в нашей стране лишь не более 9% граждан вообще готовы инвестировать сбережения в инструменты, отличные от банковских депозитов или наличности, повышение налогового вычета пока не станет значительным стимулом для добровольного финансирования накопительных пенсий основной массы граждан, — сказала экономист РЭУ.

И, тем не менее, в долгосрочном посткризисном периоде, по мере увеличения доходов населения и усиления темпов роста ВВП, этот шаг сможет стимулировать интерес к программам долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования и даже повлиять на размер пенсий финансово грамотных граждан в сторону их повышения, верят эксперты.