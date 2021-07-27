«Ъ»: пенсионные накопления россиян достигли рекорда

Пенсионные накопления россиян в НПФ достигли рекордных значений в 3 трлн рублей. Об этом свидетельствует оперативная информация фондов, пишет «Коммерсант».

При этом пенсионные накопления людей, которые хранят свои средства в ПФР и ими управляют либо частные управляющие компании, либо ВЭБ.РФ, на конец II квартала превысили 2 трлн рублей. Таким образом, на конец первого полугодия общая сумма пенсионных накоплений составила 5 трлн рублей.

При этом число клиентов НПФ снижается как за счёт естественных причин, так и за счёт переходов в ПФР. К 30 июня их число впервые с 2019 года опустилось ниже 37 млн человек.

На сегодня единственный источник роста пенсионных накоплений — это инвестиционный доход, поэтому «длинные» пенсионные средства НПФ на фондовом рынке будет только сокращаться, уступая место вложениям частных лиц.

Ранее сообщалось, что накопления россиян начнут защищать по-новому — правительство России одобрило проект федерального закона, призванного обеспечить защиту пенсий от действий недобросовестных страховщиков.