Пенсфонд напомнил о январских выплатах неработающим пенсионерам

ПФР напомнил о материальной поддержке, которую смогут получить в 2022 году неработающие родители-пенсионеры с детьми до 18 лет. В качестве дополнительной поддержки таким пенсионерам положена выплата в сумме шесть тысяч рублей, сообщается на сайте фонда.
На одного несовершеннолетнего ребёнка
Доплата положена обоим родителям-пенсионерам. Для её получения необходимо подать заявление с копиями свидетельств о рождении детей. На детей старше 18 лет предоставляются документы, указывающие на их обучение и на то, что они находятся на иждивении родителей.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки, дополнив их теми, которые сейчас назначаются органами социальной защиты и Рострудом. При этом условия получения поддержки не изменятся, надо будет, как и прежде, лишь обратиться с заявлением.