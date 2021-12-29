Пенсфонд напомнил о январских выплатах неработающим пенсионерам

ПФР напомнил о материальной поддержке, которую смогут получить в 2022 году неработающие родители-пенсионеры с детьми до 18 лет. В качестве дополнительной поддержки таким пенсионерам положена выплата в сумме шесть тысяч рублей, сообщается на сайте фонда.

На одного несовершеннолетнего ребёнка полагается надбавка в размере 2134 рубля, на двоих — 4 266 рублей, на троих — 6401 рубль. Также родителям-пенсионерам устанавливается доплата к фиксированной выплате страховой пенсии по старости при наличии у них на иждивении несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также детей старше 18 лет, обучающихся в очной форме, но не старше 23 лет.

Доплата положена обоим родителям-пенсионерам. Для её получения необходимо подать заявление с копиями свидетельств о рождении детей. На детей старше 18 лет предоставляются документы, указывающие на их обучение и на то, что они находятся на иждивении родителей.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки, дополнив их теми, которые сейчас назначаются органами социальной защиты и Рострудом. При этом условия получения поддержки не изменятся, надо будет, как и прежде, лишь обратиться с заявлением.