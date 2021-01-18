Парижскую биржу впервые в истории возглавит женщина

https://static.news.ru/photo/0574c6a6-5973-11eb-92f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За всё время существования с начала XVIII века пост руководителя Парижской биржи займёт Дельфин д'Амарзи. Об этом сообщила в понедельник Euronext NV — панъевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Дублине, Лиссабоне и Осло.

Дельфин д'Амарзи назначена президентом — генеральным директором Euronext Paris и членом совета управляющих Euronext. Она заступит на свой пост 15 марта 2021 года, — сказано в заявлении.

При этом решение ещё должно одобрить собрание акционеров Euronext и французский биржевой регулятор, приводит сообщение ТАСС.

Дельфин д`Амарзи 47 лет. Она закончила престижную французскую Национальную школу администрации и после этого занимала ряд важных постов в государственной администрации. Д`Амарзи также занималась разработкой защитных мер Франции во время мирового ухудшения финансовой ситуации, вызванного ипотечным кризисом в США. Сейчас она является вторым по значимости лицом в онлайн-банке Orange Bank, являясь его делегированным генеральным директором. Во главе Парижской биржи она сменит Антони Аттиа, назначенного теперь в Euronext на пост главы отдела первичных рынков и постпереговорных операций.

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