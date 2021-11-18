«Паниковать не стоит»: экономист о словах Набиуллиной про инфляцию

Единственным способом снижения продовольственной инфляции является открытие российских рынков для других товаров и демонополизация экономики. Скорость запуска этих механизмов будет зависеть от доброй воли правительства, заявил NEWS.ru экономист Николай Кульбака. Он считает, что заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о росте продовольственной инфляции до двузначных цифр заставит правительственных чиновников обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Эксперт назвал положение дел в экономике не самым хорошим, но подчеркнул, что паниковать не стоит.

Паниковать, конечно, не стоит. Что касается инфляции, то положение не самое хорошее, но у государства есть рычаги борьбы с инфляцией. Достаточно квалифицированно работает Центральный банк, здесь у меня к нему претензий очень мало. Но он в одиночку с этим не справиться, потому что для борьбы с инфляцией необходимы усилия правительства, заключающиеся в открытии российских рынков для других товаров и демонополизации экономики. Это единственный способ, который позволить быстро снизить инфляцию, — отметил эксперт.

Он выразил надежду, что чиновники в правительстве обратят внимание на ситуацию в экономике, но не будут регулировать цены. Если власти займутся изменением цен, то ситуация может выйти из-под контроля.

Мне хочется верить, что у них (правительственных чиновников. — NEWS.ru) хватит ума не пытаться регулировать цены. Если они начнут это делать, тогда ситуация точно выйдет из-под контроля и будет очень плохой, — рассказал Кульбака.

Ранее Набиуллина заявила о росте продовольственной инфляции до двузначных значений. Причиной стали удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве, не очень хороший урожай и повышение глобальных цен. Глава ЦБ убеждена, что могут пострадать незащищённые группы населения. Уровень инфляции необходимо снижать.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал не допустить дефицита продуктов в стране. Он заявил о нездоровой ситуации на глобальных рынках продовольствия и о необходимости отвязать внутренние цены на продукты от мировых. Рост зафиксирован на овощную продукцию, мясо и картофель.