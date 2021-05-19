Овощи подорожали, водка подешевела за неделю в России

https://static.news.ru/photo/1bc0add8-b8d9-11eb-bed0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат опубликовал данные о ценах на продукты за неделю с 12 по 17 мая. По данным ведомства, в стране в среднем на 0,4% подорожали овощи, но зато подешевела водка.

Капуста белокочанная подорожала на 4,4%, морковь — на 3,4%, лук репчатый — на 3,1%. Картофель подорожал на 3%, яблоки — на 0,3%. Подешевели на 4,6% огурцы и на 1,3% помидоры. На 0,2% снизилась в цене водка, следует из бюллетеня ведомства.

Всего же с начала года картофель в России подорожал вдвое, капуста — на 37,8%, лук — на 30,6%. Морковь выросла в цене на 54,6%, помидоры — на 5,1%, яблоки — на 7%. При этом на 7,2% подешевели огурцы.

Как сообщалось ранее, поставщики предупредили ретейлеров о скором подорожании чёрного чая на 12%. Причиной называется возможное закрытие крупных плантаций в Индии, где сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом.