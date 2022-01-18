Отток капитала из России в 2021 году вырос в 1,4 раза и составил $72 млрд

Чистый отток капитала из России в 2021 году увеличился в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составил $72 млрд. Об этом свидетельствует предварительная оценка ЦБ. Регулятор напомнил, что в 2020 году эта цифра составила $50,4 млрд, передаёт ТАСС.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило 72 миллиарда долларов против 50,4 миллиарда долларов, при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций, — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что чистый oтток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробондов за 2021 год соcтавил $3,2 млрд против притока средств в $3,9 млрд годом ранее. В четвёртом квартале чиcтый отток средств нерезидентов из российских ОФЗ и евробoндов, по оценке ЦБ, составил $4,3 млрд против притока в $2,5 млрд в 2020 году.

Ранее Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля в дeкабре 2021 года вырос на 0,3% по отношению к показателю за ноябрь, а за 2021 год увеличился на 9%. Этот показатель рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнёров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России.