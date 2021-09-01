Открылся Восточный экономический форум — 2021

Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. Он продлится до 4 сентября, его главная тема — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Об этом сообщил ТАСС.

На форуме выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов и рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей по проекту водородного транспорта.

С Южной Кореей у нас сейчас рассматриваются проекты по водородному транспорту. Конечно, они заинтересованы, потому что мы обладаем хорошим природным ресурсом, — сказал Евтухов.

Он сообщил об обсуждении этой темы и с Японией, с которой готовится хороший контракт. Евтухов считает, что ресурсы Дальнего Востока дают хорошие перспективы для водородных проектов.

Также в рамках Восточного экономического форума публике представили российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе.

Ранее сообщалось, что российские инженеры в ближайшие пять лет намерены перевести на водородное топливо авиационный двигатель ВК-2500.