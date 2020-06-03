Орешкин и глава BP Бернард Луни вошли в совет директоров «Роснефти»

Акционеры «Роснефти» во время годового собрания утвердили новый состав совета директоров. В него вошли главный исполнительный директор BP Бернард Луни и помощник президента РФ Максим Орешкин.
Участники мероприятия также приняли решение выплатить 191,5 млрд рублей дивидендов за второе полугодие 2019 года (18 рублей 7 копеек на одну размещённую ценную бумагу),
Накануне совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании ещё на новый срок. Длительность контракта составляет пять лет.
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров. Срок первого контракта составлял три года, затем был продлён ещё на пять лет.
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