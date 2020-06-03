Экономика

Орешкин и глава BP Бернард Луни вошли в совет директоров «Роснефти»

17:52, 03 июня 2020
Фото: Rosneft/Twitter.com

Акционеры «Роснефти» во время годового собрания утвердили новый состав совета директоров. В него вошли главный исполнительный директор BP Бернард Луни и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Участники мероприятия также приняли решение выплатить 191,5 млрд рублей дивидендов за второе полугодие 2019 года (18 рублей 7 копеек на одну размещённую ценную бумагу), говорится на официальном сайте сырьевого гиганта. Общая сумма премий составила за 2019-й 354,1 млрд рублей.

Накануне совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании ещё на новый срок. Длительность контракта составляет пять лет.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров. Срок первого контракта составлял три года, затем был продлён ещё на пять лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство утвердило директивы, согласно которым члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, должны были голосовать за проект решения, предусматривающий переназначение Сечина.

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