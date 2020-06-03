Орешкин и глава BP Бернард Луни вошли в совет директоров «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/582a45d6-b575-11e9-ad3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com

Акционеры «Роснефти» во время годового собрания утвердили новый состав совета директоров. В него вошли главный исполнительный директор BP Бернард Луни и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Участники мероприятия также приняли решение выплатить 191,5 млрд рублей дивидендов за второе полугодие 2019 года (18 рублей 7 копеек на одну размещённую ценную бумагу), говорится на официальном сайте сырьевого гиганта. Общая сумма премий составила за 2019-й 354,1 млрд рублей.

Накануне совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании ещё на новый срок. Длительность контракта составляет пять лет.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров. Срок первого контракта составлял три года, затем был продлён ещё на пять лет.