Украинским предприятиям предрекли катастрофу

Более 90% украинских промышленных предприятий, использующие природный газ, рискуют стать убыточными из-за высоких цен на топливо. В первую очередь пострадают химическая и стекольная отрасли, пищевая промышленность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Федерации работодателей Украины.

Согласно имеющимся данным, в октябре 2021 года из-за цены на газ убыточными станут 91% опрошенных компаний, а в ноябре их количество может достичь уже катастрофических 96%.

Ранее сообщалось, что российские власти запретили поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Как следует из постановления правительства, теперь поставлять бензин, дизельное топливо, пропан и бутан можно только по разрешению Минэкономразвития РФ.

Сообщается, что ведомство направило в правительство перечень компаний, которым могут выдать разрешение на ввоз топлива на Украину. Отмечается, что разрешения, как и объём поставок, будут пересматриваться ежемесячно. Эти действия России стали в своё время ответом на решение Киева расширить санкции против России. В список запрещённых для импорта с Украины в Россию товаров попали банки для консервирования, бутылки и другая продукция.