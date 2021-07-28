«Северный поток — 2» построили на 99%

Газопровод «Северный поток — 2» практически полностью построен, степень выполнения работ оценивается в 99%. «Академик Черский» завершил работу над своей частью проекта, говорится в сообщении оператора Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что в настоящее время над реализацией заключительного участка продолжает работать трубоукладочная баржа «Фортуна». Ранее глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что окончательное завершение работ запланировано на конец августа. Первые же поставки газа по трубам станут возможны уже в этом году.

На прошлой неделе США и Германия выступили с заявлением по поводу «Северного потока — 2», в котором указали на возможность применения санкций в отношении России, если Москва будет использовать газопровод как рычаг давления на Украину.

Российский газопровод представляет собой две нитки общей протяжённостью 2,4 тысячи километров (каждая нитка — 1,2 тысячи км). Они протянуты от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда, общая мощность «Северного потока — 2» после введения в эксплуатацию составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли способ остановить начало работы российского газопровода. По словам главного редактора польского издания Biznes Alert Войцеха Якобика, представители немецкой оппозиции и Конгресса США смогут сделать возможным пересмотр договора и принятие мер по прекращению строительства двух веток.