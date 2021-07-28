«Северный поток — 2» построили на 99%

Газопровод «Северный поток — 2» практически полностью построен, степень выполнения работ оценивается в 99%. «Академик Черский» завершил работу над своей частью проекта, говорится в сообщении оператора Nord Stream 2 AG.
Отмечается, что в настоящее время над реализацией заключительного участка
На прошлой неделе США и Германия выступили с заявлением по поводу «Северного потока — 2», в котором указали на возможность применения санкций в отношении России, если Москва будет использовать газопровод как рычаг давления на Украину.
Российский газопровод представляет собой две нитки общей протяжённостью 2,4 тысячи километров (каждая нитка — 1,2 тысячи км). Они протянуты от порта Усть-Луга в Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда, общая мощность «Северного потока — 2» после введения в эксплуатацию составит 55 млрд кубометров газа в год.
Ранее сообщалось, что в Польше нашли способ остановить начало работы российского газопровода. По словам главного редактора польского издания Biznes Alert Войцеха Якобика, представители немецкой оппозиции и Конгресса США смогут сделать возможным пересмотр договора и принятие мер по прекращению строительства двух веток.