Оператор «Северного потока — 2» опроверг сообщения о новом трубоукладчике

https://static.news.ru/photo/a8ef5bec-d742-11ea-8f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Новости об использовании нового трубоукладчика для строительства газопровода «Северный поток — 2» являются спекуляциями.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в компании Nord Stream 2 AG, являющееся оператором газопровода.

Мы не комментируем спекуляции и сообщим о наших планах своевременно, — цитирует агентство сообщение оператора.

Ранее сообщалось, что к работам по достройке газопровода может приступить судне «Россини», которое уже в течение нескольких недель находится в порту немецкого города Засниц. Отмечается, что на борту судна будут находиться около 140 рабочих из Великобритании, России, Украины и Италии, которых ежедневно доставляют в порт Мукран — логистическую базу «Северного потока — 2». Местные СМИ сообщают, что рабочие готовятся к строительству последнего участка газопровода, однако «из страха перед грозящими санкциями США все участники действуют скрытно».

Как писал NEWS.ru, 15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков. Как передавал NEWS.ru, депутаты немецкого парламента от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт и Штеффен Котре раскритиковали политику Вашингтона в отношении газопровода и призвали власти ФРГ защитить «Северный поток — 2» ради экономических интересов Европы.