Оператор гостиниц Holiday Inn может уйти из России «Коммерсант» сообщил об уходе из России оператора гостиниц Holiday Inn

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Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), которому принадлежат бренды Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza, собирается покинуть российский рынок из-за событий на Украине и ведёт переговоры с собственниками гостиниц о расторжении договоров на управление, пишет «Коммерсант». По словам экспертов, это приведёт к потере $124 млн ежегодного дохода.

10 марта IHG заявила, что приостанавливает открытие новых отелей в России, но тогда речь об окончательном уходе с российского рынка не шла. Сейчас источники говорят о том, что IHG готова полностью свернуть бизнес в РФ из-за политических рисков. Чтобы избежать штрафов, оператор намерен договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон.

Партнёр Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич полагает, что уход IHG серьёзно скажется на рынке гостиничных услуг, так как мощности российских операторов не позволяют взять под управление весь портфель группы. По его словам, оператор может выйти из контрактов, где работал на прямом управлении, а объекты, управляемые по франшизе, останутся работать по аналогии с ресторанным рынком. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов полагает, что часть отелей будет управляться самостоятельно собственниками, а остальные объекты перейдут к российским операторам.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших компаний в сфере гостиничного бизнеса Marriott International закрывает офис в Москве и замораживает инвестиционную деятельность в России. При этом отели, находящиеся на территории страны, продолжают работать. Представители компании подчеркнули, что российские отели под брендом Marriott принадлежат третьим лицам.