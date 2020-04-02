Около миллиарда рублей вложила АФК «Система» в борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Группа АФК «Система» потратила на противодействие коронавирусу около 1 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании. Согласно ему, в эту сумму включены затраты на мероприятия, связанные с медицинской помощью, производством средств защиты, меры, продиктованные заботой о сотрудниках и поддержкой потребителей.

Главная задача – сделать все от нас зависящее для недопущения дальнейшего распространения опасного заболевания, используя ресурсы и компетенции корпорации, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что АФК «Система» инвестирует в создание тест-систем на коронавирус. Кроме того, корпорация перепрофилирует свои клиники для проведения исследований на COVID-19 и лечения пациентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в нерабочие дни, которые были объявлены таковыми в связи с угрозой распространения коронавируса, продолжат работать органы власти, медицинские учреждения, аптеки и магазины товаров первой необходимости.