Около миллиарда рублей вложила АФК «Система» в борьбу с COVID-19

Группа АФК «Система» потратила на противодействие коронавирусу около 1 млрд рублей.
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Главная задача – сделать все от нас зависящее для недопущения дальнейшего распространения опасного заболевания, используя ресурсы и компетенции корпорации, — говорится в сообщении.
В компании отметили, что АФК «Система» инвестирует в создание тест-систем на коронавирус. Кроме того, корпорация перепрофилирует свои клиники для проведения исследований на COVID-19 и лечения пациентов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в нерабочие дни, которые были объявлены таковыми в связи с угрозой распространения коронавируса, продолжат работать органы власти, медицинские учреждения, аптеки и магазины товаров первой необходимости.
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