Официальный курс евро превысил 92 рубля

https://static.news.ru/photo/4d233eac-9793-11eb-97c7-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global look Press

Российская валюта значительно упала по отношению к другим валютам. Официальный курс евро на 8 апреля вырос на 2,15 рубля и составил 92,3321 рубля.

Доллар на 8 апреля подорожал на 1,3928 рубля, до 77,7730 рубля, следует из данных, размещённых на сайте Банка России. Таким образом, бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) выросла в цене на 1,73 рубля, до 84,3246 рубля.

На торгах на Московской Бирже евро подскакивал до 92,6 рубля, а доллар — до 78,02 рубля. Резкое падение рубля началось 6 апреля. В этот день цена на евро на торгах впервые с 24 марта превысила 91 рубль.

В последний раз больше чем на два рубля курс европейской валюты поднимался 24 марта 2020 года — на следующий день президент РФ Владимир Путин объявил о начале «нерабочих дней с сохранением зарплаты» из-за распространения коронавируса.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти констатируют стабильность макроэкономической ситуации в стране и держат ситуацию с курсом рубля под контролем. По его словам, подобная волатильность курса наблюдалась и раньше по разным причинам — «спекулятивного характера, неспекулятивного», — однако это не оказывает никакого влияния на экономическую стабильность в целом, писал NEWS.ru.