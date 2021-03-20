Оценён ущерб российскому рынку от санкций Байдена

https://static.news.ru/photo/e40e9df2-2263-11eb-86a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Санкции Джо Байдена затронут менее 0,5% американских поставок в Россию. Они предполагают внесение в чёрный список нескольких российских чиновников и государственных организаций, а также запрещают экспорт оружия, которого практически не существовало.

РБК изучил статистику Минторга США и выяснил, что первые санкции, введённые администрацией президента США, затронут менее 1% годовых американских поставок в Россию в денежном выражении.

В Минпромторге России рассказали о стратегии в ответ на санкции США. По словам замглавы ведомства Олега Бочарова, санкционная политика нового президента Джо Байдена будет только способствовать ускорению и интенсификации процессов импортозамещения в отраслях.

Он выразил надежду, что деньги, которые ранее тратились на импорт, останутся внутри страны и «пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», пишет РБК. Он в частности рассказал об авиационной сфере.

Мероприятия программ импортозамещения реализуются в несколько этапов в период 2019–2023 годов. На российскую отрасль вертолётостроения введение санкций существенного влияния не оказало, — сообщил замминистра.

Что касается радиоэлектронной промышленности, отметил он, то многие российские лидеры отрасли уже давно под санкциями, поэтому по части компонентной базы по критически значимым направлениям техники идёт постоянный процесс импортозамещения за счёт отечественных разработок.



Для тех, кто занят в этой сфере, в РФ предусмотрен ряд льгот и субсидий. Также министерство ведёт работу по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры.

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