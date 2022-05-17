Объём добычи российской нефти стал секретной информацией Эксперт Демидов: объём добычи российской нефти стал секретной информацией

Эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что санкции стран Евросоюза на нефтегазовых рынках привели к росту цен и дефициту ряда нефтепродуктов. Российский лидер назвал эти меры самоубийством. Специалист считает, что Запад выживет в любом случае, они найдут другие рынки, где смогут купить топливо. Он рассказал, что добыча нефти к концу 2022 года может сократиться практически в два раза. А информация о добычи в России стала секретной.

Я думаю, что никакое это не самоубийство, они выживут в любом случае, как говорится «Свято место пусто не бывает», наши ресурсы заменятся другими, просто данная ситуация существенно повлияет на рост европейских экономик. Также вполне возможно, что для части стран он будет отрицательный, для другой плоским, то есть стагнировать и общее ВВП Европы, скорее всего, может пойти в отрицательный рост, что собственно справедливо и по отношению к нашей стране, — заявил Демидов.

По его словам, нефть сложно взять и перераспределить, поэтому её добыча падает.

Нефть нельзя так просто взять и перераспределить по другим направлениям, собственно поэтому у нас и фиксируется достаточно сильное падение добычи, более того, объём добычи стал секретной информацией, чтобы видимо не добавлять волатильности рынкам. По моим прогнозам добыча нефти к концу 2022 года может сократиться практически в двое, до 5-6 миллионов, — добавил Демидов.

Ранее Путин заявил, что изменения на рынке углеводородов «носят тектонический характер». По мнению главы государства, вести бизнес по старой модели «представляется маловероятным». Он также отметил, что Россия должна предвидеть дальнейшие «хаотичные шаги» Европы и превращать их в собственную выгоду.

Накануне представитель Министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн сообщила, что проект газопровода с началом действий России на Украине фактически мёртв. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение об остановке сертификации «Северного потока — 2» было своевременным и правильным. Он полагает, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.