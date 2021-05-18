Нужны ли ещё миру российские нефть и газ

Финляндия начала отказываться от российской нефти ради перехода к «зелёной» энергетике. В апреле импорт чёрного золота рухнул на 63%. Сокращение экспорта углеводородов из России в Европу неизбежно, говорят эксперты. Но если в отношении нефти проблемы они не видят — Россия всегда найдёт, кому её продать, — то с газом ситуация обстоит несколько иначе. О том, сумеет ли российская экономика ответить на современные вызовы, — в материале NEWS.ru.

Финляндия, являющаяся одним из основных импортёров нефти марки Urals в Европе, начала отказываться от закупок российской нефти на фоне перехода к «зелёной» энергетике, сообщает Reuters . Её переработкой занимается крупнейший в стране завод компании Neste Oil из-за близости к российским нефтяным терминалам на балтийском побережье.



По данным Refinitiv Eikon, в первом квартале 2021 года импорт российской нефти в Финляндию сократился на четверть, до 2,1 млн тонн. В апреле в страну было поставлено только 0,4 млн тонн сырой нефти, тогда как в апреле прошлого года — 1,1 млн тонн. Таким образом, импорт чёрного золота рухнул на 63,6%.



Снижение поставок нефти в Финляндию эксперты связывают с программой перехода энергетики страны от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Компания Neste Oil в марте преобразовала один из двух своих заводов в нефтехранилище, а второе предприятие сокращает переработку в связи с реконструкцией — оно будет переориентировано на переработку отходов и возобновляемого сырья.



К слову, Финляндия уже не первый год сокращает закупки нефти у России. Так, в 2020 году импорт снизился на 16% по сравнению с 2019 годом. По мнению аналитиков, переориентация Финляндии на «зелёную» энергетику может сказаться на стоимости Urals.

Финляндия покупает российскую нефть не для обеспечения внутренних потребностей, а прежде всего для её последующей переработки и продажи готовых нефтепродуктов соседним странам, замечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По сути, ничего экстраординарного не произошло. Никто одномоментно не пересел на электромобили. Просто было принято политическое решение перепрофилировать отдельные нефтеперерабатывающие заводы. Но спрос и в самой Финляндии, и у её соседей на нефтепродукты остался примерно на уровне 2019 года. Радикального сокращения потребления не случилось. А существующая потребность в продуктах нефтепереработки будет удовлетворяться другими НПЗ, которые продолжат покупать российскую нефть. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Напомним, Запад взял активный курс на использование возобновляемых источников энергии. В декабре Европа ужесточила и без того амбициозные цели — углеродные выбросы к 2030 году должны сократиться на 55% по сравнению с 1990 годом, а не на 40%, как предполагалось ранее. Потребление угля упадёт на 70%, нефти и газа — на 30% и 25% соответственно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые эксперты считают, что из-за дальнейшего перехода стран к «зелёной» энергетике цена на нефть в будущем может опуститься до непривычно низкого уровня — $10 за баррель. Согласно прогнозу консалтинговой компании Wood Mackenzie, спрос на нефть начнёт снижаться с 2023 года, а к середине века упадёт на 70% от современных показателей. Впрочем, это произойдёт лишь при условии, что у ведущих экономик мира получится достичь целей Парижского соглашения по климату.

Пока речь идёт не о полном отказе от российского топлива, а о сокращении закупок для реализации программы перехода на «зелёную» энергетику, которая в последние несколько лет не только стала трендом в странах Евросоюза, но и является одним из требований к участникам ЕС, комментирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Евросоюз стремится сократить расходы на энергоносители, чтобы быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В перспективе это возможно за счёт «зелёной» энергии, которая снижает себестоимость производства по сравнению с ископаемым сырьём. Однако прежде в странах нужно создать необходимую инфраструктуру: имеющиеся НПЗ, построенные под определённые требования к топливу, придётся переоборудовать для хранения других источников энергии. Процедура эта финансово затратная, соответственно, переход с нефти будет не одномоментным, а плавным. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

В случае сокращения поставок в Европу Россия просто перенаправит экспорт нефти в ту же Азию, прогнозирует Юшков. Нефть — товар ликвидный, и его проще транспортировать.

Не купит Финляндия — купит кто-то другой. Проблемы здесь никакой нет, — убеждён эксперт.

Более того, он отмечает растущий спрос на российскую нефть марки Urals на фоне санкций США в отношении Венесуэлы. Американские НПЗ были вынуждены прекратить закупки сырья в Венесуэле и начали искать альтернативу. Оказалось, что по своим характеристикам российская Urals схожа с венесуэльской нефтью. В течение всего прошлого года США активно наращивали объёмы закупки российской нефти. В итоге Россия стала третьим крупнейшим поставщиком энергоносителей в США, немного уступив Мексике.

Скорее в России сократится добыча нефти, нежели её перестанут покупать, считает Юшков. По его словам, в условиях перехода европейских стран к «зелёной» энергетике сперва будет меняться география российского нефтяного экспорта, а затем — сфера применения чёрного золота. Если сегодня нефть используется в основном для производства моторного топлива, то в будущем её станут активнее применять для производства пластика, красок — всех тех синтетических продуктов, которые окружают нас повсеместно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иная ситуация вырисовывается с голубым топливом. Если сейчас какая-то из стран — потребителей российского газа начинает сокращать объём закупок, Россия будет вынуждена ответить на это сокращением добычи.

Газ — товар менее ликвидный. Мы не может просто взять и в случае чего перенаправить его на другие рынки. Так, в прошлом году европейцы сократили потребление газа, и «Газпрому» пришлось сократить добычу, — объясняет эксперт.

Пока России играет на руку падение добычи газа в странах Евросоюза. По итогам 2020 года она сократилась на 22,8%. Европа компенсирует это падение возобновляемыми источниками энергии, а также импортным газом. Если в прошлом году Россия экспортировала 172 млрд кубометров голубого топлива, то по итогам 2021 года эта цифра может вырасти до 185–190 млрд кубометров, прогнозирует Юшков.

Сама же Европа намерена полностью отказаться от газа (равно как от нефти и угля) и перейти на экологически чистые источники электроэнергии к 2050 году. И России нужно быть к этому готовой. Решение проблемы эксперты видят в перестройке структуры отечественного экспорта. Ключевым сырьём для успешного энергетического перехода специалисты называют водород. И РФ в качестве поставщика водорода могла бы попытаться занять существенную долю развивающегося рынка.

Артём Деев при этом напоминает, что в последнее время Россия активно наращивает несырьевой неэнергетический экспорт, что тоже правильно. Растут поставки продукции АПК, оружия, товаров химической промышленности. В 2020 году объём несырьевого экспорта достиг рекордных $161,3 млрд, добавляет он.

Как видно, Россия движется в правильном направлении, и вопрос лишь в темпах этого движения. Лет двадцать в запасе ещё есть. Но на самом деле это не так уж и много.