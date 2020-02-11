https://static.news.ru/photo/948c08bc-4c50-11ea-ae73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новый закон о банкротстве сможет отменить процедуру наблюдения из-за того, что она слишком часто затягивается. И должнику в этом случае останется два варианта: распродажа имущества либо реабилитация.

Для этого в закон предлагается ввести создание электронного маркетплейса, где будут указаны как задолженности, так и распродаваемые активы. Информация будет публиковаться до торгов, чтобы её можно было отфильтровать, понять, какие объекты предлагаются, и подготовиться к старту торгов, сообщает ТАСС.

Законопроект на основе этой инициативы уже готов, его положения могут быть включены в закон о банкротстве. Это голландская система аукциона, которая повышает процент возврата долгов и даёт право на реабилитационную процедуру. Также сейчас разрабатывается механизм упрощённого банкротства для физлиц, чтобы удешевить для них эту процедуру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство поддержало законопроект, разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, ужесточающий наказание за фиктивное банкротство юридических лиц, но предложило обратить внимание и на физических лиц. Доработки, ужесточающие ответственность за неправомерные действия при банкротстве граждан, должны быть подготовлены ко второму чтению.