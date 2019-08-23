Минтруд установил в России новый прожиточный минимум на душу населения во втором квартале 2019 года. Он составил 11 185 рублей.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рублей, говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.
В среднем прожиточный минимум на душу населения и для детей вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 4,1%, и для пенсионеров — на 3,8%.
Как ранее писал News.ru, рост цен на продукты питания и лекарства делает обязательным повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).