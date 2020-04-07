Новые льготы для поддержки бизнеса введут в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c18275c4-786d-11ea-9836-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о введении дополнительных мер в связи со сложной экономической ситуацией в регионе. По его словам, приняты документы, которые позволят заводам и фабрикам функционировать без ограничений.

Временно не смогут работать только некоторые предприятия из сферы услуг, отметил Воробьёв в видеообращении, размещённом на своей странице в Instagram.

Мы уже на федеральном и региональном уровне предусмотрели разные льготы. Это и налог на имущество, и льготы по различным налогам в нашу систему, — сказал глава Подмосковья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все управляющие компании по поручению губернатора Московской области перестроились в своей работе и стали обрабатывать ежедневно первые этажи всех многоквартирных домов с дезинфицирующими средствами. Бесконтактная дезинфекция начинается с уличной двери, особое внимание уделяется деталям, до которых дотрагиваются люди, — ручкам, домофону, почтовым ящикам, лифту.