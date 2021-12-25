Новая система Минстроя поднимет цены на аренду жилья на 20%

Бизнес попросил создать альтернативу Государственной информационной системе (ГИС) по регистрации сделок найма недвижимости. В рамках действующей версии законопроекта об обелении рынка ГИС станет единственным инструментом для регистрации таких сделок. Появление монополиста может привести к росту ставок аренды. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, рассказали «Известиям» в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Минстрой согласовывает с другими ведомствами законопроект, в котором, в частности, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но там не упоминаются самозанятые граждане, которые сдают квартиры. Это отметили в ассоциации. Подобная ситуация может привести к тому, что ГИС станет взимать в арендодателей стандартный налог в 13% НДФЛ и самозанятые граждане, сдающие жильё, не смогут воспользоваться льготной ставкой 4%, считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. В результате цены на аренду жилья в стране могут вырасти на 15–20%, отмечают в ассоциации.

В Минстрое сообщили, что в приложении «Мой налог» планируется возможность выбора режима самозанятого с указанием об этом в ГИС.

Ранее сообщалось, что власти России решили покончить с нелегальной арендой жилья. Новая цифровая арендная платформа позволит вывести более 70% рынка аренды жилья из серой зоны к 2030 году, при этом на cайте можно будет договориться о просмотре, зaбронировать понравившийся объект, подписать бумаги.