Новая система Минстроя поднимет цены на аренду жилья на 20%

Бизнес попросил создать альтернативу Государственной информационной системе (ГИС) по регистрации сделок найма недвижимости. В рамках действующей версии законопроекта об обелении рынка ГИС станет единственным инструментом для регистрации таких сделок. Появление монополиста может привести к росту ставок аренды. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, рассказали «Известиям» в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Минстрой
В Минстрое сообщили, что в приложении «Мой налог» планируется возможность выбора режима самозанятого с указанием об этом в ГИС.
Ранее сообщалось, что власти России решили покончить с нелегальной арендой жилья. Новая цифровая арендная платформа позволит вывести более 70% рынка аренды жилья из серой зоны к 2030 году, при этом на cайте можно будет договориться о просмотре, зaбронировать понравившийся объект, подписать бумаги.