Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти

Необходимо готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива, таких как нефть, газ и уголь. К этому россиян призвал председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, мировая экономика нацелена на переход к низкоулеродной энергетике, передаёт ТАСС.

[Нужно] повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру, — подчеркнул он.

Глава кабмина назвал изменения климата и связанные с ними вызовы важной темой, на которую обратил внимание президент Владимир Путин в послании Федерального собранию. По словам премьера, до конца 2021 года должен быть разработан и утверждён план по адаптации экономики России к глобальному энергетическому переходу.

Ранее Росгеология сообщила, что при сохраняемых темпах добычи природных ресурсов запасов нефти в России хватит на 70 лет, а газа — на 30 лет. Это связано с тем, что отрасль обеспечивает 70% экспортных доходов.

За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет. При этом истощаются многие ещё советские месторождения. Новые же геологически более сложные запасы требуют большего объёма исследований и продвинутых технологий.