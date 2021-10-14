Новак: в ЕС пока не просили увеличить поставки газа

Страны Евросоюза пока не обращались к правительству РФ с просьбой увеличить поставки газа. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передаёт ТАСС. По его словам, вопрос о сроках закачки топлива в подземные хранилища находится в ведении «Газпрома».

Пока не обращались, — сказал Новак.

Комментируя вопрос о сроках закачки голубого топлива в подземные хранилища, он отметил, что эта тема находится в компетенции «Газпрома».

Ранее в Европейской комиссии заявили, что поставки российского газа в ЕС были «ниже ожиданий». При этом в ЕК отметили, что «Газпром» выполнял контракты, но почти не предлагал дополнительных поставок для снижения давления на рынок. Несмотря на это, в ЕК уверены, что риска перебоев в энергоснабжении Евросоюза пока нет. В организации прогнозируют стабилизацию цен на энергию в апреле, а сейчас предлагают властям поддержать граждан и бизнес путём частичного покрытия возросших счетов за энергию, разрешения отсрочек по оплате и снижения налогов для уязвимых категорий населения.

13 октября президент РФ Владимир Путин на Российской энергетической неделе рассказал о неограниченных запасах газа в РФ. Он указал на то, что страна увеличивает поставки в Европу даже в сложных для себя условиях.