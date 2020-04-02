Новак: спрос на бензин в России может снизится на 40% в ближайшие недели

https://static.news.ru/photo/9765c97e-74eb-11ea-b898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России снизилось потребление бензина на АЗС на 10-15% из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, в Москве снижение составило 20-30%. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

Я не думаю, что у нас (сокращение спроса) дойдет до 70%, но до 40% снижение потребления, думаю, мы увидим в течение ближайшей недели — двух, — заявил Новак в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Новак рассказал что стоимость автомобильного топлива в России не будет расти темпами, которые превышают инфляцию. Он подчеркнул, что в правительстве разработали механизм сохранения цен на горячее на текущем уровне. Такого же мнения придерживается замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, цены на бензин останутся в стране на прежнем уровне.

NEWS.ru писал, что министр энергетики не исключил дальнейшего снижения цен на нефть в России. Он назвал текущий период — беспрецедентным.