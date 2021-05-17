Новак: «Северный поток — 2» будет реализован

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Правительство России уверено, что проект «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает MK.RU.

Он пояснил , что строительством газопровода занимается не только российская сторона, а ряд крупных европейских компаний, которые заинтересованы в его завершении. По его словам, прошедшая холодная зима показала, что Европа нуждается в российском газе.

Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован, — подчеркнул Новак.

Вице-премьер также добавил, что одним из главных преимуществ «Северного потока — 2» на рынке является возможность в любой момент увеличить объём поставок газа в Европу. Это делает Россию надёжным поставщиком для многих стран.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода может быть завершено до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября. По его словам, строителям осталось преодолеть около 100 километров.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.