https://static.news.ru/photo/7d0b6126-289f-11ea-849b-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак оценил перспективы от соглашения ОПЕК+.

Я считаю, эта сделка не вечная, — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Россия должна постепенно принять решение о выходе из сделки. Таким образом российские компании смогут сохранить долю на рынке и реализовать другие перспективные проекты.

Как писал NEWS.ru, РФ и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками ОПЕК+. Присоединение Москвы к организации позволило сблизить позиции регулярных членов ОПЕК по вопросам снижения добычи нефти. В 2019 году партнёры подписали Хартию о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+.