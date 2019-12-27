Глава Минэнерго РФ Александр Новак оценил перспективы от соглашения ОПЕК+.
Я считаю, эта сделка не вечная, — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, Россия должна постепенно принять решение о выходе из сделки. Таким образом российские компании смогут сохранить долю на рынке и реализовать другие перспективные проекты.
Как писал NEWS.ru, РФ и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками ОПЕК+. Присоединение Москвы к организации позволило сблизить позиции регулярных членов ОПЕК по вопросам снижения добычи нефти. В 2019 году партнёры подписали Хартию о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен