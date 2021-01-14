Новак: РФ не поддерживает введение разных углеродных налогов

https://static.news.ru/photo/35d25c6a-5670-11eb-b540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти начали работать над созданием собственной методики учёта выбросов загрязняющих веществ, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на энергетической сессии Гайдаровского форума. Он добавил, что Москва не одобряет введение различных углеродных налогов.

Чиновник отметил, что России нужно реализовать программы по энергосбережению в каждом секторе экономики. Изменения стоимости нефти на мировых рынках не вызовут роста цен на бензин на АЗС РФ выше показателей инфляции, считает Новак, а спрос на чёрное золото в 2021 году будет восстанавливаться.

Нам нужно разработать свою классификацию и методику учёта загрязняющих веществ. На сегодняшний день эта работа только начинается. Кроме того, она должна соответствовать европейским стандартам, — считает Новак.

Он добавил, что нефтяные предприятия РФ в январе 2021 года работают исключительно в рамках сделки ОПЕК+. Уровень добычи углеводорода в РФ в 2021-м превысит уровень 2020-го. РФ, по информации независимых источников, выполнила условия соглашения в декабре на 95–96%.

Вице-премьер также рассказал, что Россия утвердит климатическую стратегию уже в этом году. Правительство занимается этим вопросом. Новак напомнил, что РФ является участником Парижского соглашения по климату. Кроме того, в 2020 году президент Владимир Путин подписал указ о сокращении углеродных выбросов в атмосферу.

В декабре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение в связи с ухудшением климатической ситуации. Гутерриш заявил, что страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды. Он отметил негативные климатические изменения: концентрация диоксида углерода выросла до максимальных за всю историю значений, а средняя температура на Земле выросла на 1,2 градуса по сравнению с показателями до промышленной революции, писал NEWS.ru.