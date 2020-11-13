Новак: регистрация вакцины от COVID-19 даёт рынку нефти повод для оптимизма

https://static.news.ru/photo/4c9ee2c0-265e-11eb-9b98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа даёт возможность правительству с оптимизмом смотреть на перспективы рынка нефти в 2021 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что в настоящий момент происходит регистрация разных препаратов. Поэтому власти смотрят на следующий год с оптимизмом. Новак напомнил о реакции рынка на информацию о вакцине, что была обнародована на прошлой неделе. После опубликованных сведений цена на нефть выросла почти на 10%.

Мы оптимистично смотрим, потому что даже недавняя информация о том, что появилась новая вакцина в мире, помимо российской, значительно повлияла, мы видели рост цены на нефть за сутки почти 10%, — отметил Новак по ходу интервью журналисту Сергею Брилёву.

Ранее стало известно, что эффективность российских вакцин от коронавируса превышает 90%, но не у всех иммунный ответ формируется одинаково. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как передавал NEWS.ru, Александр Новак в статусе вице-премьера будет курировать отношения с Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК).