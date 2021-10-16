Новак рассказал, как СП-2 повлияет на газовый кризис в Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет быстрее стабилизировать сложившуюся на европейском газовом рынке ситуацию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало поставок топлива по нему зависит от разрешения властей Германии.

Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока — 2», — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться, — сказал вие-премьер.

Ранее Новак отмечал, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. Утверждения о том, что его причиной является СП-2, он назвал беспочвенными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что западные политики не желают признавать собственных ошибок и предпочитают демонизировать Россию, обвиняя её в росте цен на газ.