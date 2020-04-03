Новак призвал производителей не допустить коллапс на нефтяном рынке

https://static.news.ru/photo/5f705712-75e2-11ea-a079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Крупные производители нефти должны в ближайшие месяцы договориться по сокращению объёмов добычи и стабилизировать ситуацию. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

И это такие страны, как США. Мы считаем, это крупнейшая страна, которая также может участвовать в реализации договоренности, — заявил Новак в интервью «России-24».

По его словам, такие действия позволят не допустить коллапса на рынках и приведут к его балансировке. Министр подчеркнул, что существуют законодательные ограничения, но можно быть гибкими и находить разные формы сотрудничества.

А в последующем мониторить ситуацию, смотреть и в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, — пояснил Новак.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова взаимодействовать с США для балансировки рынка и сократить добычу. По его словам, низкие цены на чёрное золото негативно влияют на экономику. Путин отметил, что нынешняя ситуация вызывает тревогу.

NEWS.ru писал, что представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад заявил, что в настоящий момент неизвестна точная дата встречи ОПЕК+.

Цены на нефть выросли на фоне сообщений о встрече в рамках ОПЕК+. Она должна состояться 6 апреля. Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день увеличился на 21% и 24,7%, став рекордным.