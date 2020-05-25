Новак обсудит выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками

https://static.news.ru/photo/b2f8f86e-9f34-11ea-9aff-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: minenergo.gov.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в формате видеоконференции обсудит с главами крупнейших нефтяных компаний страны выполнение сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+).

Да, сегодня встреча состоится. Обсудят в том числе выполнение ОПЕК+, — передаёт ТАСС слова знакомого с деталями проведения встречи источника.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Затем ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) прогнозируют, что цена нефти может оставаться на низком уровне достаточно долгое время, до 2025 года. Кроме того, нефтяные рынки будут находиться под постоянной угрозой резкого обвала из-за отсутствия новых соглашений по сделкам ОПЕК+.