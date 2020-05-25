Эксперты сообщили, что низкие цены на нефть могут сохраниться ещё пять лет

https://static.news.ru/photo/c35fde1c-9efc-11ea-ae96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Специалисты рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) прогнозируют, что цена нефти может оставаться на низком уровне достаточно долгое время, до 2025 года.

Кроме того, нефтяные рынки будут находиться под постоянной угрозой резкого обвала из-за отсутствия новых соглашений по сделкам ОПЕК+, сообщает РБК.

Как считают аналитики, нефтяной рынок может пойти по нескольким сценариям. В одном из них рынок будет находиться в состоянии свободной конкуренции. Такой сценарий возможен, если страны не смогут достигнуть договорённостей и цены будут зависимы от рыночных механизмов.

По ещё одному сценарию, страны всё-таки смогут договориться, однако спрос на нефть будут удовлетворять страны, не вступившие в соглашение.

По третьему сценарию, ОПЕК+ расширится за счёт вступления в сделку об ограничении добычи нефти стран, которые ранее не были участниками соглашения. И по последнему предложенному сценарию, США откажется от участия в соглашении и будет защищать своих производителей от низкой стоимости на рынке.

Как писал NEWS.ru ранее, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что спрос на нефть восстановился в мае к апрелю на 20%. Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, отрасль продолжает активность. По его словам, с рынка уже ушло около 14–15 млн б/с нефти с учётом сделки ОПЕК+.