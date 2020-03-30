Власти Норвегии хотят увеличить избыток нефти на мировом рынке, несмотря на низкие котировки барреля.
Максимальная добыча в 470 тысяч баррелей в сутки будет достигнута в мае на первой очереди месторождения Йохан Свердруп. В настоящий момент на этом месторождении добывается 440 тысяч баррелей в сутки. Увеличение произойдет раньше срока,
Нефть Johan Sverdrup с первой очереди месторождения поставляется в Европу, она составляет конкуренцию российской нефти Urals. Вторая очередь месторождения рассчитана на 30 тысяч баррелей в сутки. Её планируют запустить в конце 2022 года.
Эксперты подчёркивают, что увеличение производства нефти на 30 тысяч баррелей в сутки не окажет особого влияния на нефтяной рынок.
NEWS.ru писал, что китайские НПЗ закупили 10–12 грузов с российской нефтью Urals. Объём составит 1–1,2 млн тонн с поставкой в апреле. Этот объём закупок превышает объём покупки чёрного золота за предыдущие два месяца.
Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило о планах увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 барреля в сутки в мае 2020 года.
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