https://static.news.ru/photo/4bde9ce0-4cd9-11ea-8cad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Nord Stream 2 — проектная компания и оператор газовой магистрали «Северный поток — 2», строящейся по дну Балтийского моря из РФ в Германию — не просила Данию изменить текст разрешения на строительство трубопровода, чтобы его можно было завершить, игнорируя санкции со стороны Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщили представители предприятия.

Отсутствие нового варианта плана работ подтвердил и сотрудник Датского энергетического агентства, пишет РБК.

В начале января 2020-го в СМИ появилась информация о том, что Nord Stream 2 обратилась в Датское агентство по охране окружающей среды и обсуждает с ведомством строительство газопровода с использованием «тандемов» — якорных трубоукладочных барж вместе с судами, оборудованными системой динамического позиционирования (безъякорной).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что давление Вашингтона замедлит реализацию «Северного потока — 2».

Как писал NEWS.ru, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя ограничительные меры в отношении газопровода. При этом американский Госдепартамент сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда.