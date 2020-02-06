https://static.news.ru/photo/e9b91d80-48d0-11ea-b86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Японская корпорация, специализирующаяся на видеоиграх и приставках, проинформировала потребителей на домашнем рынке о перебоях в производстве и поставках консоли Switch и сопутствующих аксессуаров из-за вируса 2019-nCoV. Об этом Nintendo сообщила в Twitter.

На данный момент предварительный заказ Switch, оформленной в стиле популярного симулятора Animal Crossing, отложен на неопределённый срок.

Nintendo принесла извинения покупателям и пообещала продолжать внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в Китае. О задержках поставок в другие страны в компании пока не сообщалось.

В сообщении японский производитель игровых приставок пояснил, что задержки поставок касаются устройств, которые производятся в Китае и предназначены для японского потребителя.

Nintendo также предупредила клиентов о затруднении с поставками контроллеров для Ring Fit Adventure — «приключенческой игры нового вида», как называют её в корпорации. Она представляет собой фитнес-RPG и уже стала очень популярной на виртуальном рынке. Управлять действиями в игре предлагается с помощью контроллера в форме кольца.

Последствия распространения коронавируса, кажется, смогли приобрести вполне реальные очертания. Многие специалисты называют эпидемию из китайской Ухани главным «чёрным лебедем» не только 2020 года, но и нового десятилетия. Однако, как писал NEWS.ru, среди представителей бизнеса есть не только те, кто теряет прибыль из-за вспышки 2019-nCoV, но и те, кто собирается неплохо нажиться на нестабильной обстановке.