19 января 2026 в 15:07

Нидерландам вновь понадобился российский кобальт впервые с 2024 года

Нидерланды в ноябре импортировали из России кобальт впервые с 2024 года

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Нидерланды возобновили импорт кобальта из России после перерыва длиной почти в 1,5 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Так, в ноябре 2025 года РФ экспортировала этого металла на сумму €669 тыс. (около 60,5 млн рублей).

В прошлый раз Амстердам осуществлял закупки в июне 2024 года — тогда импорт составлял €98,2 тыс. (8,8 млн рублей). Отмечается, что Нидерланды оказались единственными покупателями кобальта у России среди стран Евросоюза. Исключение составила лишь Германия, купившая в марте того же года небольшую партию объемом в €2 тыс. (181 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что товарооборот России и США за год достиг почти $4 млрд (311 млрд рублей). В частности, с января по октябрь 2025 года показатель вырос на 23,9% в годовом выражении. Из Штатов в РФ в основном ввозили медицинские инструменты. Общая сумма товарооборота в этой сфере составила $53,9 млн (4,1 млрд рублей).

До этого стало известно, что в ноябре 2025 года Россия нарастила экспорт чая в Евросоюз, поставки выросли в три раза, до €323 тыс. (29 млн рублей). В конце месяца продажи составляли €409 тыс. (38 млн рублей). Крупнейшим покупателем чая стала Германия — 73% всех поставок. 27% импортировала Латвия, остальной объем — Франция и Португалия.

