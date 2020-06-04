Неопределённость вокруг встречи ОПЕК+ вызвала спад цен на нефть

https://static.news.ru/photo/8bf4f83c-94a1-11ea-9ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть начали снижаться на фоне информации о возможной отмене предстоящей встречи ОПЕК+ из-за проблем с нарушением квот некоторыми странами.

Августовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,48% — до $39,2 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI опустились на 2,06% — до $36,52 за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Первоначально встреча альянса была запланирована на 9–10 июня. Некоторое время назад появилась информация о том, что она может состояться 4 июня. В ОПЕК+ объяснили перенос срока заседания необходимостью успеть сформировать июльскую программу поставок на основе принятого решения.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть впервые за два месяца преодолели отметку в $40 за баррель. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что к росту цен на сырьё следует относиться с «осторожным оптимизмом» и говорить о выходе из кризиса пока рано.