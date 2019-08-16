https://static.news.ru/photo/ca9b5a7e-c0ab-11e9-9aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla. Решение не приобретать 85 Model 3 на сумму $5,55 млн принято после проблем с качеством у поставляемых машин.

Nextmove сделала заказ на 100 Model 3, но первые поставленные 15 автомобилей имели царапины и другие дефекты. Об этом сообщает Reuters .

В компании Tesla связали решение Nextmove не с качеством товара, а со старым разбирательством между двумя компаниями.

Ранее News.ru сообщал, что разработчики Tesla оснастят компьютеры автомобилей приложениями YouTube и Netflix. Однако первое время пользоваться ими владельцы электромобилей смогут только во время стоянки. Благодаря объёмному звуку, большому дисплею и удобным сиденьям Tesla в автомобиле будет непередаваемое ощущение кинематографичности.