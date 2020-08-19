Нефтяные компании пожаловались Путину на повышение налогов

https://static.news.ru/photo/dfe116c8-e1f5-11ea-9dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главы «Роснефти» Игорь Сечин, «Газпром нефти» Александр Дюков, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов и «Татнефти» Наиль Маганов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на повышение Минфином налога на дополнительный доход (НДД).

В совместном письме говорится, что корректировка НДД и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Минфина за 10 лет приведёт к потере 35 тысяч рабочих мест, а также к падению доходов бюджета на 4,5 триллиона рублей и снижению добычи нефти на 600 миллионов тонн, сообщает газета «Коммерсант».

Также отмечается, что добыча проектов с НДД за 10 лет снизится на 340 миллионов тонн, инвестиции упадут на 2,3 триллиона рублей, бюджет потеряет 2,5 триллиона рублей.

Ранее Минфин внёс в правительство законопроект об изменении параметров налога на дополнительный доход (НДД). Он позволяет нефтяникам платить налоги по некоторым категориям месторождений не с объёма добычи, а с финансового результата, писал NEWS.ru.