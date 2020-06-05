Трамп: энергетическую промышленность США спасли Россия и Саудовская Аравия

https://static.news.ru/photo/4ffd6674-a749-11ea-bfd5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию и Саудовскую Аравию за нефтяную сделку ОПЕК+. Она, по словам главы Белого дома, помогла спасти американскую энергетическую промышленность.

Он отметил, что потерять её «было бы катастрофой».

Теперь цена [на нефть] порядка $40 за баррель. Некоторые говорили, что это невозможно, но мы сделали так, что Саудовская Аравия, Россия и другие в ОПЕК+ пошли на значительные сокращения добычи. Мы называем это ОПЕК+, но они были лидерами, и мы это очень ценим, — цитирует Трампа ТАСС.

В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. После этого 1 апреля были сняты все ограничения на нефтедобычу, что привело к обвалу на финансовых рынках, совпавшему с глобальным падением спроса на нефть во всём мире из-за пандемии COVID-19.

Позже картелю всё же удалось прийти к соглашению о сокращении на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Основным вопросом предстоящих встреч станет продление уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября.

6 июня в видеорежиме состоится встреча министров стран ОПЕК+. Сначала дискуссия будет идти между участниками Венского соглашения, затем к ним присоединятся представители государств, не входящих в сообщество.

Первоначально консультации были запланированы на 9–10 июня. Позднее появилась информация о том, что они могут быть перенесены на более ранний срок (4 июня), а затем — на середину месяца. Неопределённость с датой заседания вызвала колебания котировок на нефтяном рынке, писал NEWS.ru.