Нефтяники предложили снизить налоги ради новых месторождений

Нефтедобывающие компании представили в Госдуму свои предложения по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД). Эти предложения позволят разрабатывать месторождения нефти, признанные нерентабельными из-за налоговых особенностей, пишут «Ведомости».

Так, нефтяники предлагают создать две новые группы месторождений с режимом НДД в дополнение к пяти существующим. Одна из них будет включать участки с объёмом запасов нефти менее 65 млн т и степенью выработанности менее 1%, в состав другой войдут месторождения сверхвязкой нефти в Республике Коми. Для них предлагается обнулить налог на добычу полезных ископаемых на весь срок применения НДД, а также расширить этот режим на отдельные участки других групп месторождений. А стимулировать геологоразведку трудноизвлекаемых запасов предлагается за счёт системы налоговых вычетов.

По словам экспертов, предложения бизнеса в целом соответствуют стратегии перехода к более универсальной модели НДД. Применение новых налоговых схем может быть особенно актуально для некоторых месторождений, а сам режим НДД считается более прогрессивным, поскольку его величина зависит от прибыли, а не только от объёма добычи и других факторов. Эксперты согласны с тем, что расширение режима НДД позволит начать добычу на неразработанных месторождениях, однако подчёркивают, что налоговые инициативы не должны привести к снижению доходов бюджета.

Представители нефтяных компаний отмечают, что им трудно приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям налогообложения. Это приводит к необходимости пересмотра инвестиционных решений и негативно сказывается на объёмах добычи. А отсутствие единой оценки запасов и общепринятой методики для инвентаризации месторождений с запасами более 5 млн тонн не позволяет решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности законодательных изменений, что также мешает работе отрасли.

Ранее в Минэнерго заявили, что расширение налога на дополнительный доход у нефтяников до 2024 года не планируется, хотя такие предложения звучат постоянно. По словам экспертов, налог на добычу полезных ископаемых остаётся для нефтяников основным и постоянно повышается, а государство не компенсирует средства на разработку месторождений, если добыча не оправдывает ожиданий.