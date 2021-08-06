Нефтяники предложили снизить налоги ради новых месторождений

Нефтедобывающие компании представили в Госдуму свои предложения по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД). Эти предложения позволят разрабатывать месторождения нефти, признанные нерентабельными из-за налоговых особенностей, пишут «Ведомости».
Так, нефтяники
По словам экспертов, предложения бизнеса в целом соответствуют стратегии перехода к более универсальной модели НДД. Применение новых налоговых схем может быть особенно актуально для некоторых месторождений, а сам режим НДД считается более прогрессивным, поскольку его величина зависит от прибыли, а не только от объёма добычи и других факторов. Эксперты согласны с тем, что расширение режима НДД позволит начать добычу на неразработанных месторождениях, однако подчёркивают, что налоговые инициативы не должны привести к снижению доходов бюджета.
Представители нефтяных компаний отмечают, что им трудно приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям налогообложения. Это приводит к необходимости пересмотра инвестиционных решений и негативно сказывается на объёмах добычи. А отсутствие единой оценки запасов и общепринятой методики для инвентаризации месторождений с запасами более 5 млн тонн не позволяет решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности законодательных изменений, что также мешает работе отрасли.
Ранее в Минэнерго заявили, что расширение налога на дополнительный доход у нефтяников до 2024 года не планируется, хотя такие предложения звучат постоянно. По словам экспертов, налог на добычу полезных ископаемых остаётся для нефтяников основным и постоянно повышается, а государство не компенсирует средства на разработку месторождений, если добыча не оправдывает ожиданий.